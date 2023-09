Milatović: Država i dijaspora da sarađuju na dobrobit građana

Podgorica, (MINA) – Crnogorski predsjednik Jakov Milatović poručio je da će da uradi sve da država i dijaspora sarađuju na projektima na dobrobit građana.

Kako je saopšteno iz Službe za informisanje predsjednika, Milatović je, uoči Generalnog zasijedanja skupštine Ujedinjenih nacija, bio gost predstavnika crnogorske dijaspore u Njujorku.

Milatović je rekao da će, kao predsjednik Crne Gore, biti najveći prijatelj, iskreni saborac i sagovornik crnogorske dijaspore koja je, kako je naveo, brojna i veoma uspješna.

Kako se navodi u saopštenju, on je kazao da je dijaspora sastavni dio Crne Gore.

“Uradiću sve da između naše države i dijaspore postoji iskreno partnerstvo, da puno više radimo sa dijasporom i da je se ne sjetimo samo svake četvrte godine prije izbora, nego da u iskrenom savezništvu i prijateljstvu sarađujemo na projektima na dobrobit građana i sveukupnog razvoja Crne Gore”, rekao je Milatović.

On je kazao da je otvoren za razgovor o svim temama, da želi da bude partner dijaspori u rješavanju svih pitanja važnih za poboljšanje njenog statusa kao i jačanja veza sa Crnom Gorom, a u cilju opšte dobrobiti i ekonomskog napretka države.

Predstavnici dijaspore upoznali su Milatovića sa poteškoćama sa kojima se susrijeću po pitanju ostvarivanja prava na crnogorsko državljanstvo.

Oni su, kako se navodi u saopštenju, istakli važnost poboljšanja perspektive za mlade u Crnoj Gori, jačanja obrazovnog i zdravstvenog sistema i izgradnje infrastrukture.

Ocijenili su i da različite biznis barijere otežavaju mogućnost ulaganja u Crnu Goru.

