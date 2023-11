Milatović: Dan rođenja Njegoša luča koja podsjeća na bogatstvo naše kulture

Podgorica, (MINA) – Dan rođenja crnogorskog vladara i pjesnika Petra II Petrovića Njegoša veliki je praznik i luča koja sve podsjeća na bogatstvo istorije i kulture Crne Gore, kazao je predsjednik države Jakov Milatović.

On je, u čestitki povodom Njegoševog dana, naveo da njegovo državničko i književno nasljeđe već skoro dva vijeka predstavlja trajnu sponu između Crne Gore i evropske civilizacije.

Prema riječima Milatovića, Njegošev legat ugrađen je u osnove moderne crnogorske države i predstavlja najveći duhovni kapital i kulturnu vrijednost sa kojom se zemlja predstavlja svijetu.

„Svim građanima i gradjankama čestitam Njegošev dan uz neprolazne stihove: “Blago tome ko dovijeka živi, imao se rašta i roditi”“, navodi se u čestitki Milatovića.

