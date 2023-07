Milatović: Crna Gora visoko cijeni podršku UK demokratskim procesima

Podgorica, (MINA) – Crna Gora visoko cijeni doprinos britanskih partnera u pogledu podrške demokratskim procesima u državi, kazao je crnogorski predsjednik Jakov Milatović.

On je danas u oproštajnu posjetu primio ambasadorku Ujedinjenog Kraljevstva (UK) u Crnoj Gori Karen Medoks.

Kako je saopšteno iz kabineta predsjednika, Milatović je poručio da je pozicija UK, kao jednog od najbližih saveznika i partnera Crne Gore, kao i sveobuhvatna saradnja, čvrsto trasirana i ostaje nepromijenjena.

On je istakao da Crna Gora posvećuje veliku pažnju daljem jačanju bilateralnih odnosa sa UK.

“Pored bilateralne saradnje i evidentno osnaženog NATO savezništva, Crna Gora visoko cijeni doprinos britanskih partnera u pogledu podrške demokratskim procesima u našoj zemlji“, poručio je Milatović.

On je istakao brojne oblasti u kojima su dvije države ostvarile zavidnu saradnju u proteklom periodu.

Milatović je rekao da su, tokom mandata Medoks, realizovane brojne inicijative u raznovrsnim oblastima.

“Možemo biti posebno zadovoljni i ponosni na rezultate ostvarene u oblasti odbrane, saradnje policijskih i carinskih službi u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije, i unapređenju sajber kapaciteta i otpornosti u veoma izazovnim vremenima na globalnom nivou“, kazao je Milatović.

On je ocijenio posebno važnom podršku Londona evropskom putu Crne Gore.

“Zaključio je da Velika Britanija ima veliku ulogu kada je u pitanju stabilnost Zapadnog Balkana, i da je u kontinuitetu posvećena svim izazovima sa kojima se region suočava”, kaže se u saopštenju.

Kako se dodaje, on je izrazio očekivanje da će saradnja Crne Gore i UK sa dolaskom novog diplomatskog predstavnika nastaviti da se razvija i jača, na dobrobit i zadovoljstvo obije strane.

