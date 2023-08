Milatović: Crna Gora ostaje vjeran prijatelj Ukrajini

Podgorica, (MINA) – Crna Gora ostaje vjeran prijatelj na koga Ukrajina uvijek može da računa, poručio je crnogorski predsjednik Jakov Milatović.

Milatović je, na Tviteru /Twitter/ kazao da se, na Dan nezavisnosti Ukrajine u tišini odaje počast svim stradalima u borbi za slobodu i suverenitet te države, kao i onima koji se i danas hrabro bore.

“Nadam se da će sljedeći nacionalni praznik Ukrajina dočekati u miru, a Crna Gora ostaje vjeran prijatelj na koga uvijek mogu da računaju”, rekao je Milatović.

