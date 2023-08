Milatović: Crna Gora bira put koji će opredijeliti njenu budućnost

Podgorica, (MINA) – Crna Gora je, kao i mnogo puta u svojoj istoriji, pred izborom puta koji će u konačnom opredijeliti njenu budućnost, rekao je crnogorski predsjednik Jakov Milatović.

On je ranije danas, na konferenciji za medije, kazao da će predložiti Skupštini da mandatar za sastav nove vlade bude lider Pokreta Evropa sad Milojko Spajić.

“Kao i mnogo puta u našoj istoriji, nalazimo se pred izborom puta koji će, u konačnom, opredijeliti i našu budućnost”, naveo je Milatović na Tviteru /Twitter/.

On je kazao da krajnji cilj mora biti građanska, demokratska i ekonomski razvijena Crna Gora, koja će u najkraćem roku postati punopravna članica Evropske unije.

“Siguran sam da su i konsultacije oko izbora mandatara za formiranje 44. vlade, simbolično održane u istorijskoj prijestonici Cetinju, dodatno doprinijele demokratskom sazrijevanju političkih procesa u zemlji, kao dobar primjer afirmisanja kulture dijaloga”, rekao je Milatović.

