Milatović čestitao Božić

Podgorica, (MINA) – Predsjednik države Jakov Milatović čestitao je svim pravoslavnim vjernicima Božić, navodeći da se ovogodišnji praznik dočekuje u sjenci tragedije na Cetinju.

“Dan Hristovog rođenja ove godine dočekujemo u sjenci tragedije na Cetinju koja je odnijela 12 nevinih života, duboko saosjećajući sa porodicama i prijateljima stradalih, dijeleći njihov bol i moleći se za potpun oporavak ranjenih”, naveo je Milatović u čestitki.

Kako je dodao, sada je, više nego ikada, potrebna snaga zajedništva, solidarnosti i međusobnog poštovanja i razumijevanja.

“Neka nas stoga, upravo ovi blagi dani podsjete na značaj ovih najuzvišenijih vrijednosti koje nas povezuju”, zaključio je Milatović.

