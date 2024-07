Milatović: Antifašistička prošlost temeljna vrijednost crnogorskog društva

Podgorica, (MINA) – Slavna antifašistička prošlost Crne Gore temeljna je vrijednost crnogorskog društva, poručio je predsjednik države Jakov Milatović.

Kako je saopšteno iz kabineta predsjednika, Milatović je, uoči 13. jula – Dana državnosti, razgovarao sa predstavnicima Saveza udruženja boraca Narodnooslobodilačkog rata (SUBNOR).

“Poručio je i da nas tekovine narodnooslobodilačke borbe opominju da ostanemo privrženi antifašizmu, naglasivši značajan istorijski doprinos SUBNOR-a u očuvanju ovih vrijednosti”, kaže se u saopštenju.

Predstavnici SUBNOR-a su, kako se navodi, zahvalili Milatoviću na prijemu, ukazujući na sadržajnu saradnju i njegov konstruktivan odnos prema toj organizaciji.

“Predsjedniku su uputili poziv za učešće na obilježavanju 80 godina od strijeljanja na Lazinama, kao i na predstojećem simpozijumu „Životni opus Vidoja Žarkovića“ i na obilježavanju 80 godina od oslobođenja Crne Gore u Drugom svjetskom ratu”, dodaje se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS