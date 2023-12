Milanović: Crna Gora treba što prije da uđe u EU

Podgorica, (MINA) – Crna Gora treba što prije da uđe u Evropsku uniju (EU), kazao je predsjednik Hrvatske Zoran Milanović na sastanku sa crnogorskim ministrom vanjskih poslova Filipom Ivanovićem.

Ivanović boravi u službenoj posjeti Hrvatskoj, na poziv ministra vanjskih i evropskih poslova te države Gordana Grlića Radmana.

Kako je saopšteno iz Milanovićevog kabineta, glavna tema sastanka bile su evropske integracije i perspektiva ulaska Crne Gore u EU.

Milanović je ponovio da Crna Gora može računati na snažnu podršku Hrvatske na putu prema EU.

„Milanović je stava da Crna Gora što je moguće prije treba ući u članstvo EU, pogotovo imajući u vidu činjenicu da je već godinama članica NATO-a i saveznik“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da se na sastanku razgovaralo i o bilateralnim odnosima dvije države, kao i o bezbjednosnoj i političkoj situaciji u Jugoistočnoj Evropi.

