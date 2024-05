Milačić: Vlada da se odupre pritiscima i sačuva obraz Crne Gore

Podgorica, (MINA) – Prava Crna Gora pozvala je Vladu da se, kako su saopštili iz te partije, sjutra u Ujedinjenim nacijama (UN) odupre pritiscima i sačuva obraz, dostojanstvo i integritet države.

Predsjednik Prave Crne Gore Marko Milačić u saopštenju je naveo da Rezolucija o genocidu u Srebrenici predstavlja direktan udar na odnose u regionu i pokušaj polarizacije crnogorskog društva.

„Ta inicijativa, pod plaštom navodnih dobrih namjera i pomirenja, zapravo sije sjeme razdora i podriva stabilnost Crne Gore“, kaže se u saopštenju.

Prema riječima Milačića, jasno je da ta rezolucija nema za cilj istinu i pravdu, već produbljivanje konflikata i nametanje kolektivne odgovornosti čitavom srpskom narodu.

„Današnja Hrvatska, koja tvrdi da ne baštini vrijednosti Nezavisne Države Hrvatske (NDH), šalje protesne note zbog najave Rezolucije o genocidu u Jasenovcu, što jasno pokazuje da ovakvi potezi, poput nedavno iskazanog stava Hrvatske, služe isključivo za političke manipulacije i izazivanje tenzija i podjela“, kazao je Milačić.

On je ocijenio da rezolucija o kojoj će se sjutra glasati u Generalnoj skupštini UN-a ne doprinosi pomirenju, već samo produbljuju rane i udaljava od istinskog mira i stabilnosti.

„Dan uoči glasanja Crne Gore u UN-u, podsjećamo premijera (Milojka) Spajića i Vladu da se na najavljeni glas Crne Gore u UN-u, na glas naše Crne Gore, u Bratuncu i okolnim selima, Republici Srpskoj i Srbiji gleda kao na glas rođenog brata“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da nijesu bitni amandmani „kojima se samo zamazuju oči pojedinih“.

„Amandmani koji više liče prigušivaču na pištolju kojim se planira politički, i to sa leđa, pucati na rođenog brata“, kaže se u saopštenju.

Iz Prave Crne Gore pitali su Vladu da li je svjesna „koliko je licemjerno uopšte baviti se rezolucijama o navodnim genocidima od prije tri decenije, u jednoj opštini na Balkanu, u trenutku dok se pred očima cjelokupnog svijeta dešava bespoštedni genocid nad Muslimanima u Gazi“.

Prava Crna Gora, kako je rekao Milačić, poziva na odbranu nacionalnih interesa i odbijanje svakog pokušaja uvođenja podjela u crnogorsko društvo.

„U znak solidarnosti sa građanima koji žele da žive dostojanstveno, bez političkih manipulacija i po tuđim interesima i diktatima, bićemo večeras ispred zgrade Vlade na najavljenom protestu, da još jednom pozovemo Vladu da se sjutra u UN-u odupre pritiscima i sačuva obraz, dostojanstvo i integritet Crne Gore“, naveo je Milačić.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS