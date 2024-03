Medojević: Demokrate da izađu iz Vlade

Podgorica, (MINA) – Predsjednik Pokreta za promjene Nebojša Medojević pozvao je Demokrate da izađu iz Vlade i, kako je rekao, zaštite minimum digniteta, ustavnog poretka i demokratije u Crnoj Gori.

Vlada je, tri sata nakon ponoći, imenovala Aleksandra Radovića za vršioca dužnosti direktora Uprave policije i to na predlog premijera Milojka Spajić, nakon što prethodno nije prihvatila predlog koji je dostavio ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović.

Medojević je kazao da Crna Gora ne zaslužuje “diletantsku i neozbiljnu vlast” i pozvao je da vrati mandat narodu.

“Demokrate da izađu iz privatne Vlade, izazovu vanredne izbore i zaštite minimum digniteta, ustavnog poretka i demokratije u Crnoj Gori”, napisao je Medojević na Fejsbuku /Facebook/.

On je dodao da je Spajić od Crne Gore napravio autokratiju.

“Mora se zaustaviti samovolja, neustavno i nezakonito postupanje Vlade”, poručio je Medojević.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS