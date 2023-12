Medenica i Božović ostaju u pritvoru

Podgorica, (MINA) – Apelacioni sud odbio je kao neosnovane žalbe branilaca Miloša Medenice i predsjednika Opštine Budva Mila Božovića na rješenja Višeg suda u Podgorici o odbijanju jemstva i produženju pritvora.

Viši sud je prethodno odbio kao neosnovan predlog branioca Medenice za ukidanje pritvora uz davanje jemstva od 788,8 hiljada EUR.

Apelacioni sud je prihvatio razloge koji su dati u prvostepenom rješenju da ponuđeno jemstvo u konkretnom slučaju ne predstavlja dovoljnu garanciju za obezbjeđenje prisustva okrivljenog na glavnom pretresu i nesmetano vođenje krivičnog postupka.

“Ovo između zbog toga što je u pogledu dijela jemstva u odnosu na određene davaoce jemstva pokrenuta finansijska istraga, a preostala vrijednost ponuđenog jemstva koje nije obuhvaćeno finansijskom istragom nije dovoljna garancija za obezbjeđenje prisustva okrivljenog na glavnom pretresu”, navodi se u saopštenju Apelacionog suda.

Apelacioni sud je odbio i žalbu protiv rješenja Višeg suda u Podgorici o produženju pritvora Božoviću.

“Navedenim rješenjem Višeg suda u postupku kontrole pritvora produžen je pritvor Božoviću jer postoje okolnosti koje ukazuju da bi se ovaj okrivljeni, ukoliko bi se našao na slobodi, dao u bjekstvo, a takodje krivična djela stavljena mu na teret su posebno teška zbog načina izvršenja“, navodi se u saopštenju.

