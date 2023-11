Marković: Razmišljam o formiranju nove stranke

Podgorica, (MINA) – Crnoj Gori je potrebna politička konsolidacija, ocijenio je bivši premijer Duško Marković i dodao da razmišlja o forminju nove stranke.

Marković je u emisiji Aritmija na Gradskoj Televiziji rekao da je dobro što je Crna Gora napokon dobila Vladu, ali da način na koji je izabrana ne ide u prilog demokratskoj i politički uređenoj državi.

Kako prenosi Gradski.me, on je naveo da bi premijeru Milojku Spajiću trebalo dati šansu da sprovede evropsku agendu, uprkos opstrukcijama koja ima i na unutrašnjem i na spoljnopolitičkom planu.

“Loša je poruka što u novoj Vladi nijesu predstavnici svih manje brojnih naroda, jer su oni tkivo Crne Gore, ali je dobro što je dio albanskih partija ipak dio nje”, rekao je Marković.

Marković, koji bio poslanik Demokratske partije socijalista, kazao je da je Crnoj Gori potrebna politička konsolidacija, dodajući da razmišlja o forminju nove stranke.

“Nijesam o tome donio odluku, ali razmišljam. Ne samo o tome da ja formiram stranku, nego šta sve treba uraditi u evropskom i građanskom bloku da bi se konsolidovali i da bi Crna Gora izašla iz ovog permanentog rizika ponora koji je otvoren pred njenom budućnošću”, naveo je Marković.

On je kazao da je uvjeren je da Zapad neće ostaviti Crnu Goru na cjedilu.

“Ali je crnogorskim, suverenističkim i prozapadnim snagama je da sami dobiju ovu bitku”, zaključio je Marković.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS