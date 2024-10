Marković: Građani prepoznali ozbiljnost i stručnost ljudi na listi SEP-a

Podgorica, (MINA) – Broj glasova koje je Stranka evropskog progresa (SEP) dobila na lokalnim izborima u Podgorici potvrda je da su građani prepoznali ozbiljnost, odgovornost i stručnost ljudi na listi te partije, kazao je predsjednik SEP-a Duško Marković.

On je nakon zvanično okončanog izbornog procesa u Glavnom gradu, u svoje i ime SEP-a, zahvalio svima koji su toj partiji ukazali povjerenje 29. septembra.

“Vaša 2.504 glasa su potvrda da ste, za samo tri mjeseca od osnivanja stranke, prepoznali ozbiljnost i odgovornost, znanje i stručnost ljudi na listi SEP-a”, rekao je Marković.

On je dodao da je broj glasova koji su osvojili potvrda da su građani prepoznali jedan drugačiji pristup vođenju politike u odnosu na ono što im se do sada nudilo.

Građani su, kako je kazao, prepoznali da politika može biti pristojna i fer, bez diskvalifikacija, progona političke konkurencije i neistomišljenika.

“Vaši glasovi su glasovi slobodnih građana koji žele red u državi i red u Podgorici. Vi ste nam postavili temelj širenja naše ideje i vizije razvoja Crne Gore”, naveo je Marković.

On je kazao da nastavljaju formiranje opštinskih odbora, da će raditi na pripremi osnivačkog kongresa, kao i da će njihova vrata biti otvorena za sve koji vjeruju da interes građana mora biti važniji od bilo kojeg partijskog.

U SEP-u su, kako je rekao Marković, uvjereni da će sve više građana prihvatati i podržavati njihove ideje i da će ta stranka postajati sve značajniji faktor na političkoj sceni.

On je glasačima SEP-a poručio da njihovu podršku shvataju, prije svega, kao ogromnu obavezu da ispune svako obećanje i da ih nikada ne iznevjere.

“Simbolički, kao naše prvo ispunjeno obećanje, čim se formira gradska vlast počinjemo ozelenjavanje Podgorice sa 2.504 stabla, onako kako smo obećali u kampanji”, naveo je Marković.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS