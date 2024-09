Mandić: Tuzi zaslužuju veliku posvećenost društva

Podgorica, (MINA) – Tuzi, kako druga najmlađa opština u Crnoj Gori, zauzimaju posebno mjesto i zaslužuju veliku posvećenost crnogorskog društva, kazao je predsjednik Skupštine Andrija Mandić.

On je čestitao Dan opštine Tuzi predsjednicima Opštine i Skupštine opštine, Lindonu Đeljaju Fadilju Kajošaju, i svim građanima.

„Vaša opština, kako druga najmlađa u našoj zemlji zauzima posebno mjesto i zaslužuje veliku posvećenost našeg društva“, naveo je Mandić u čestitki.

On je rekao da Crna Gora uvijek sa ponosom ističe primjer suživota koji vjekovima postoji u Malesiji.

Mandić je dodao da će svi građani Tuzi, kao i tamošnja lokalna samouprava, uvijek imati punu posvećenost parlamenta.

On je istakao da je posebno važno da svi, na svim nivoima, budu okrenuti stvaranju društva mira, stabilnosti i ekonomskog prosperiteta, kako bi na tim osnovama gradili bolju i sigurniju budućnost svih građana Crne Gore.

