Mandić pozvao opoziciju na sastanak

Podgorica, (MINA) – Predsjednik parlamenta Andrija Mandić pozvao je šefove poslaničkih klubova na sastanak kako bi razgovarali o blokadi Skupštine i izlasku iz krize, saznaje Televizija Vijesti.

Sastanak bi trebalo da bude održan sjutra.

Poslanici opozicije od kraja prošle godine sprečavaju održavanje sjednica parlamenta tražeći da se poništi odluka o razrješenju sutkinje Ustavnog suda Dragane Đuranović, koju smatraju neustavnom.

Oni ni u utorak nijesu dozvoili da se održi sjednica Skupštine Crne Gore na kojoj je trebalo da se raspravlja o Predlogu Zakona o budžetu.

