Mandić: Pozivam Đukanovića na duel na bilo kojoj televiziji

Podgorica, (MINA) – Predsjednički kandidat Demokratskog fronta (DF) Andrija Mandić pozvao je protivkandidata i aktuelnog predsjednika države Mila Đukanovića na debatu na bilo kojoj televiziji.

On je, sa skupa u Pljevljima, pozvao Đukanovića na duel i šučeljavanje stavova o prošlosti i budućnosti Crne Gore jer je, kako je rekao, došlo vrijeme da se rastane sa zarobljenom državom koja je bila u rukama organizovanog kriminala.

„Da čitava Crna Gora sazna ko ima bolje ideje, a mi imamo ideje i predloge za budućnost”, naveo je Mandić.

On je kazao da DF može s ponosom da pokaže rezultate njegovih ljudi u Elektroprivredi, Rudniku uglja, Morskom dobru, Budvanskoj rivijeri, opštinama, Plantažama.

Mandić je, kako je saopšteno iz DF-a, kazao da kada pogleda Đukanovića “koji ne može u Budvi da skupi ni 350 ljudi, onda postaje jasno koliko će pobjeda na ovim izborima biti veličanstvena”.

Mandić je rekao da je posao obaranja režima Đukanovića krenuo 30. avgusta 2020. godine, a da su potom formirane dvije vlade u kojima nije bilo DF-a.

„Na pomolu je i mogućnost da se formira nova Vlada Crne Gore, što mi snažno podržavamo i želimo da imamo Vladu koja bi počivala na volji građana”, rekao je Mandić.

Kako je dodao, ostala je još da se oslobodi funkcija predsjednika.

“Znam kakav će rezultat biti na kraju i konstatujem da su građani prelomili. Brod budućnosti plovi ka zemlji gdje će se svi poštovati“, rekao je Mandić.

Mandić je rekao da je spreman da potpiše dokument da se stavlja na raspolaganje svakom kandidatu koji prođe eventualno u drugi krug da bi se pobijedio Đukanović, ali da očekuje da i oni stave potpis da će bratski raditi za njegovu pobjedu.

„Božija i ljudska je pravda da mi pobijedimo Đukanovića. Nama to pripada. Mlad čovjek je dobar, energičan, brz, ali za upravljanje državom treba iskustvo, a to je neprenosiva kategorija“, zaključio je Mandić.

Jedan od lidera DF-a Milan Knežević je kazao da se 19. marta glasa za kandidata koji je uvijek bio zajedno s narodom.

“Nemojte sumnjati u one koji su ležali sa vama po ulicama, gutali suzavac i dimne bombe, završavali po tužilaštvima i sudovima, ali uvijek časno i pošteno šetali među građanima Crne Gore. Zato Andrija Mandić ima pravo da traži glas poštenih”, rekao je Knežević.

Potpredsjednik Vlade i predsjednik Socijalističke narodne partije Vladimir Joković rekao je da jedino Mandić može da pobijedi Đukanovića.

„Za veliku pobjedu je potrebna i velika borba. Ponosni smo na koaliciju sa Demokratskim frontom“, kazao je on.

Bivša ministarka prosvjete nauke kulture i sporta Vesna Bratić kazala je da 30. avgusta 2020. nijesu potpuno osvojili slobodu i da borba nije završena.

“Vrijeme je da pokažemo da je Đukanovićevoj strahovladi došao kraj. Ja znam ko treba da nas vodi, to je Andrija”, kazala je ona.

Predsjednik Prave Crne Gore Marko Milačić naveo je da je Đukanović jedina prijetnja Crnoj Gori i pomirenju.

“Nije čudno što je ovolika hajka i napadi na kandidata Andriju Mandića. To je zbog toga što je on kandidat koji ima šansu da bude predsjednik Crne Gore”, rekao je Milačić.

Predsjednik Opštinskog odbora Nove srpske demokratije u Pljevljima Milan Lekić kazao je da ga je Mandić uvijek ohrabrivao da pomaže građane Pljevalja.

“Obavezao me je da nijedan Pljevljak ne bude na ulici, niti na birou. To će biti, ja obećavam sa ovog mjesta. Neće biti nezaposlenih u Pljevljima za četiri godine“, kazao je Lekić.

