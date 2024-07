Mandić: Posjeta Maroku simbol posvećenosti jačanju bilateralnih odnosa

Podgorica, (MINA) – Parlamenti Crne Gore i Maroka treba da reaktiviraju ugovore koji su u prošlosti dogovoreni, a tiču se diplomatskih akademija i razmjena znanja između stručnih službi, poručeno je sa sastanka predsjednika Skupštine Andrije Mandića sa predsjednikom marokanskog Senata Enamom Majarom.

Mandić je zahvalio Majari na pozivu da posjeti, kako je rekao, prelijepu i prijateljsku zemlju Maroko.

Kako je saopšteno iz Skupštine, Mandić je kazao da je njegova posjeta simbol posvećenosti Crne Gore i njenog parlamenta jačanju odnosa sa Marokom.

„Sagovornici su se saglasili da je neophodno reaktivirati ugovore koji su u prošlosti dogovoreni između naša dva parlamenta, a koji se tiču diplomatskih akademija i razmjena znanja između stručnih službi“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da su Mandić i Majar razgovarali i o potencijalnim ekonomskim investicijama između dvije države.

„Mandić je uputio i zvaničan poziv predsjedniku Senata da u narednom periodu dođe u zvaničnu posjetu Crnoj Gori, što bi bio svojevrsan pečat veoma dobrih obnovljenih odnosa“, kaže se u saopštenju.

Majar je, kako se navodi, rekao da je izuzetno zadovoljan posjetom Mandića i dodao da mu je veliko zadovoljstvo što ima priliku da bude dobar domaćin.

„Vaša uloga u Crnoj Gori, ali i regionu je prepoznata kao pomiriteljska i drago nam je što dijelimo te vrijednosti“, kazao je Majar.

