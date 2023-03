Mandić: Glasači DF-a da podrže Milatovića u drugom krugu

Podgorica, (MINA) – Kandidat Pokreta Evropa sad Jakov Milatović ne može pobijediti u drugom krugu predsjedničkih izbora bez podrške Demokratskog fronta (DF), kazao je predsjednički kandidat tog političkog saveza Andija Mandić i pozvao glasače Fronta da podrže Milatovića 2. aprila.

Mandić se zahvalio svakom glasaču koalicije Za budućnost Crne Gore, navodeći da je veliki broj građana podržao politiku pomirenja i politiku koja znači budućnost države.

On je rekao da pobjede Milatovića u drugom krugu predsjedničkih izbora nema bez podrške DF-a.

„U ime DF-a dajem punu podršku Milatoviću i pozivam sve građane Crne Gore i naše glasače da ga podrže u drugom krugu izbora 2. aprila“, kazao je Mandić na konferenciji za novinare.

Kako je rekao, Crna Gora mora da krene novim putem.

„Politika pomirenja koju sam u ovoj kampanji promoviosao može da bude na korist svakog građanina“, naveo je Mandić.

On je rekao da će koalicija okupljena oko DF-a nastupiti na vanrednim parlamentarnim izborima.

„Siguran sam da će građani Crne Gore znati da vrednuju to što će DF da prelomi ove izbore, Đukanovića da ukoni sa političke scene i Milatoviću da omogući da bude predsjednik države“, istakao je Mandić.

On je kazao da Milatović nije najbolji kandidat za predsjednika, ali da je u ovom trenutku kandidat iza koga treba da stane većinska Crna Gora.

„To što se desilo da će neko mlađe generacije da formalno promijeni vlast u Crnoj Gori, to me kao čovjeka ni najmanje ne nervira, jer je moj glavni cilj bio da Đukanović bude uklonjen sa tog mjesta“, rekao je Mandić, dodajući da je srećan što je taj cilj ostvaren.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS