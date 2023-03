Mandić: Đukanović se mora demokratski ukloniti sa mjesta predsjednika

Podgorica, (MINA) – Skupština i Vlada oslobođene su od bivšeg režima i ostalo je još jedno uporište koje se zove predsjednik Crne Gore, kazao je predsjednički kandidat Demokratskog fronta Andrija Mandić.

On je, na skupu u Danilovgradu, istakao da se Milo Đukanović mora demokratski ukloniti sa mjesta predsjednika i da je siguran da će građani glasati kao 30. avgusta i na lokalnim izborima širom Crne Gore.

“Tražimo da budemo mnogo bolja i poštenija vlast nego što je bila ona koju je imao Đukanović, to je naša osnovna ideja”, rekao je Mandić.

Kako je naveo, želja politike koju predstavlja je da se uposli čitava Crna Gora.

“Postavili smo nekoliko ambicioznih projekata, posebno u gradovima gdje postoje velika preduzeća, poput Pljevalja i Nikšića. Tražili smo da u tim gradovima, do narednih lokalnih izbora, nijedan čovjek ne bude na birou. Imamo mnogo ideja kako da otvaramo nova radna mjesta”, istakao je Mandić.

On smatra da je poštenom politikom i bez korupcije moguće privlačenje investitora.

Mandić je kazao da je pomirenje prvi moralni stub na kome treba da se obnovi Crna Gora.

On je rekao da ljudi u nekoj zajednici moraju prvo imati dobre odnose i da je DF pružio ruku i pozvao sve ljude koji su glasali Demokratsku partiju socijalista da se pomire, “za razliku od tih što su oni glasali godinama i koji su se trudili da nas povrijede i diskriminišu”.

“Mi dolazimo kao novi pobjednici i nećemo da se ponašamo kao oni. To je dobra osnova na kojoj svi zajedno možemo da gradimo jednu novu Crnu Goru”, rekao je on.

Mandić je rekao da očekuje da će dobiti narodno povjerenje da kao predsjednik, predstavljajući Crnu Goru, može pred svakim stati uspravljene kičme, znajući da dolazi iz male, ali poštene i čestite države.

“Mnogo toga što je uspostavio Đukanovićev sistem mora da se mijenja. Tražimo od svakog građanina da bude spreman na rad da izdržava svoju porodicu i tako ne zavisi ni od koga”, zaključio je Mandić.

