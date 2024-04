Žarko Pavićević osuđen na dvije godine zatvora

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Bivši gradonačelnik Bara, Žarko Pavićević osuđen je na dvije godine zatvora zbog zloupotrebe ovlašćenja u privredi, jer je kao najveći akcionar i predsjednik Odbora direktora Zavoda za izgradnju Bara prilikom izgradnje stambeno poslovnog prostora oštetio Poštu Crne Gore.

Riječ je o iznosu od 950 hiljada EUR, prenose Vijesti.

Presudom koju je u Višem sudu izrekla sutkinja Nada Rabrenović, oglašena je krivom i direktorka Zavoda za izgradnju Bara Danijela Krković i osuđena je na godinu i po zatvora, dok je procjenitelj Rafael Vreteničić oslobođen optužbe.

Kao olakšavajuće okolnosti, Rabrenović je cijenila Pavićevićeve porodične prilike i to što ima 73 godine, a kao otežavajuće njegovu raniju osuđivanost, dok je Krković ublažila kaznu ispod zakonskog minimuma zbog porodičnih prilika i ranije neosuđivanosti.

Pavićević i Krković su tokom višegodišnjeg sudskog postupka negirali krivicu i tvrdili da Pošta nije oštećena u poslu sa kompanijom Zavod za izgradnju Bara, te da su prilikom ugovaranja posla izgradnje stanova i poslovnog prostora ispoštovane sve procedure i zakoni.

Vreteničić je oslobođen od optužbi da je svojim radnjama doprinio da se Pošti pričini šteta.

Okrivljeni na presudu sutkinje Rabrenović imaju pravo žalbe Apelacionom sudu.

Branilac Pavićevića, advokat Dušan Lukšić rekao je da je presuda iznenađujuća jer smatra da ne postoji nijedan dokaz koji na bilo koji način inkriminiše Pavićevića.

“Već naprotiv, svi dokazi su išli u prilog oslobađajućoj presudi, uključujući i odluke Privrednog suda i Vrhovnog suda Crne Gore, koje je odbrana priložila sudu. Sutkinja je kroz usmeno obrazloženje praktično prepisala činjenični opis optužnice, bez osvrta ni na jedan od brojnih dokaza odbrane”, rekao je Lukšić.

On je najavio da će, nakon što dobije presudu pismeno i detaljno se upozna sa njom, se žaliti Apelacionom sudu i pobijati sve navode.

