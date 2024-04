Neki hoteli popunjeni i do 80 odsto

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Turistička sezona u Crnoj Gori uveliko je počela, a neki hoteli popunjeni su i do 80 odsto, saopštila je vršiteljka dužnosti generalne direktorice Direktorata za razvoj turizma, Svetlana Šljivančanin.

Ona je, gostujući u emisiji Link na Radiju Crne Gore, kazala da u Crnoj Gori ima gostiju i da je buking hotela odličan.

“Agencije su već zaključile ugovore sa stranim agencijama, pa su turistički aranžmani uveliko počeli”, navela je Šljivančanin.

Prema njenim riječima, nadležni resor se suočio i ove godine sa brojnim problemima, a pojedini se ponavljaju, prenosi portal RTCG.

“Tu su prije svega radovi na saobraćajnoj infrastrukturi. Ti radovi još traju i gužve nećemo moći izbjeći. Resor saobraćaja mora povesti računa da se radovi na vrijeme završe, kako bi naši gosti bili zadovoljni i kako se ne bi zadržavali na putevima”, ocijenila je Šljivančanin.

Ona je navela da neke probleme nijesu uspjeli da riješe, ali da će zajedničkim naporima uspjeti da ih makar svedu na minimum i pruže kvalitet više.

Šljivančanin, ipak, tvrdi da resor ne može uticati na kreiranje cjenovnih politika.

“Ipak, mora se povesti računa kako će one uticati na platežnu moć gostiju”, dodala je Šljivančanin.

Ona se osvrnula i na veliki procenat sive ekonomije u oblasti privatnog smještaja.

“To nam je veliki izazov, a i komunalni red. Takođe, moramo pospješiti da se na sjeveru poboljša turistička ponuda i da se i taj dio naše zemlje valorizuje”, zaključila je Šljivančanin.

