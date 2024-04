Za nabavku komunalne opreme i projekte iz oblasti e-mobilnosti 1,4 miliona EUR

Podgorica, (MINA) – Fond za zaštitu životne sredine raspisaće u ponedjeljak četira javna konkursa za nabavku komunalne opreme i projekte iz oblasti e-mobilnosti, sa ukupnim budžetom od 1,4 miliona EUR.

To je dogovoreno na radnom sastanku ministra turizma, ekologije, održivog i razvoja sjevera Vladimira Martinovića i direktora Eko fonda Draška Boljevića.

Iz Ministarstva turizma, ekologije, održivog i razvoja sjevera saopšteno je da je predviđeno da se 1,1 miliona EUR utroši na nabavku komunalne opreme, pokretne i nepokretne, a ostatak od 300 hiljada EUR za projekte iz oblasti e-mobilnosti, namijenjene privrednim subjektima i fizičkim licima.

„Sagovornici su se usaglasili da je dinamika i način raspisivanja predviđenih konkursa u potpunosti usklađen sa potrebama jedinica lokalnih samouprava, privredom i građanstvom, čime će ova godina biti u znaku snažnije uloge Eko fonda, kao implementacione jedinice u koordinaciji sa resornim Ministarstvom“, kaže se u saopštenju.

Martinović i Boljević su kazali da su zadovoljni stepenom dosadašnje saradnje i uvjereni da će i u perspektivi ona biti na najvišem nivou.

“Sa zadovoljstvom pozdravljam usvajanje Programa rada Eko fonda i ističem značaj svih elemenata koji su u njemu sadržani, a koje smo ocijenili kao izrazito kvalitetne”, naveo je Martinović.

On je poručio da uloga Ministarstva nije samo ključna, već i najodgovornija kada su u pitanju očuvanje prirodnih resursa i zaštita životne sredine.

Boljević je istakao da Program rada Eko fonda, koji je usvojen na Vladi, predstavlja važan korak ka očuvanju životne sredine i podsticanju održivog razvoja, koji je od vitalnog značaja za dugoročni prosperitet Crne Gore kao ekološke države.

„Resorno ministarstvo prepoznaje neophodnost sinergije i potrebe za intersektorskom povezanošću u projektima koji se odnose na zaštitu životne sredine, i podržava sve inicijative koje doprinose očuvanju prirodnih bogatstava”, naglasio je Boljević

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS