Đurašković: Podrška Rezoluciji UN-a o Srebrenici

Podgorica, (MINA) – Gradonačelnik Prijestonice Nikola Đurašković podržao je Rezoluciju Ujedinjenih nacija (UN) o memorijalizaciji genocida u Srebrenici.

Đurašković je podržao i inicijativu gradonačelnice Sarajeva Benjamine Karić, koja je pozvala prijateljske i pobratimske gradove, među kojima je i Podgorica, da podrže Rezoluciju UN-a o genocidu u Srebrenici.

„Podrška Rezoluciji predstavlja znak posebnog poštovanja i žaljenja više od hiljada stradalih u genocidu u Srebrenici”, kazao je Đurašković, saopšteno je iz njegovog kabineta.

Kako je naveo, podrška predstavlja i poruku mira, suživota i jednakog prava na život svih, bez obzira na nacionalnu i vjersku pripadnost.

