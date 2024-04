Iskoristiti potencijale za saradnju u sektoru pomorstva

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Privredna komora (PKCG) i Pomorska komora

Turske imaju prostora za unapređenje saradnje u sektoru pomorske privrede i turizma, ocijenili su predstavnici tih institucija.

Potpredsjednik Privredne komore, Dragan Kujović, upoznao je goste sa organizacijom i aktivnostima PKCG, kao krovne i najstarije poslovne asocijacije u Crnoj Gori koja zastupa cjelokupnu privredu, stavljajući akcenat na kontinuirani rad na unapređenju biznis ambijenta u partnerstvu sa donosiocima odluka.

“Posljednjih godina je povećan broj turskih kompanija registrovanih u Crnoj Gori na oko pet hiljada, što je više od četvrtine ukupnog broja stranih preduzeća koja ovdje posluju. S obzirom na to da je taj broj prije šest godina bio 250, sve to govori o rastućoj saradnji među privredama koja će se nastaviti i u narednom periodu”, kazao je Kujović na sastanku sa predstavnicima Pomorske komore Turske.

Delegaciju Pomorske komore Turske predvodili su predsjednik, Tamer Kiran i predsjednik Skupštine te asocijacije Basaran Bairak, a u delegaciji su bili i članovi njihovog Upravnog odbora – predstavnici najvećih pomorskih kompanija.

Kiran je predstavio djelokrug rada te asocijacije, njihove organizacije, naglašavajući obavezno članstvo svih firmi koje se bave pomorskim sektorom u Turskoj, a kojih ima više od 11 hiljada.

“Brojne turske firme posluju u Crnoj Gori, ali vjerujemo da će njihov broj dodatno rasti, što će pozitivno uticati na obje privrede. Naše komore mogu još čvršće sarađivati i dodatno unaprijediti odnose. Za sve projekte koje imate u pomorskoj privredi budite slobodni da nam se obratite, kao i za sve analize ili statistike koje su vam potrebne”, rekao je Kiran.

Savjetnik za ekonomska pitanja u Ambasadi Turske, Erdal Karaomeroglu istakao je vrlo kvalitetnu saradnju koju baštine sa PKCG, koja turskim investitorima uvijek izlazi u susret.

“Pomorska komora je najvažnija asocijacija u ovom sektoru u Turskoj, i trenutno su sa nama predstavnici najeminentnijih turskih pomorskih kompanija”, rekao je Karaomeroglu.

Predsjednik Odbora saobraćaja, Igor Banović, predstavio je aktivnosti u pomorskom sektoru, istakavši potencijale crnogorskih luka s akcentom na raznolikost usluga, ukazavši na mogućnosti njihovog daljeg razvoja i unapređenja.

“Luka Bar je tranzitna luka, preveze se oko dva miliona tona tereta godišnje, što nije ni pola kapaciteta koji ta luka ima. Postoji puno prostora za unapređenje, a nadam se da nam iskustva Turske u ovoj oblasti mogu značajno pomoći”, naveo je Banović.

Tokom sastanka, pomorski turizam istaknut je kao značajno područje za unapređenje saradnje između Crne Gore i Turske, čije bi potencijale u cjelosti trebalo iskoristiti za dalje jačanje ekonomskih odnosa.

