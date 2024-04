Đurašković apelovao da se obustave blokade saobraćaja

Cetinje, (MINA-BUSINESS) – Gradonačelnik Prijestonice Cetinje, Nikola Đurašković, apelovao je na bivše radnike cetinjske Košute da obustave blokade saobraćaja, jer one, kako je kazao, značajno ugrožavaju funkcionisanje lokalne ekonomije i građana.

On je bivše radnike Košute, na sastanku organizovanom u cilju razmatranja aktuelne situacije i pronalaženja rješenja, zamolio da potpuno obustave proteste, makar do 21. maja, i poručio da je lokalna uprava spremna da pomogne u rješavanju njihovih problema.

Predstavnici bivših radinka Košute dodatno su upoznali Đuraškovića sa izazovima i problemima sa kojima se suočavaju.

Bivši radnici fabrike Košuta već mjesecima protestuju tražeći isplatu devet neisplaćenih plata za 693 radnika, u iznosu od 2,8 miliona EUR, kao i povezivanje radnog staža za njih 81.

