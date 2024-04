Za poslovne prostore partija isplaćeno preko 1,7 miliona EUR

Podgorica, (MINA) – Iz budžeta Crne Gore je za potrebe zakupa poslovnih prostorija parlamentarnih političkih partija, od 1. januara 2020. do 31. marta prošle godine, isplaćeno 1.701.600 EUR, pokazuju podaci Centra za građansko obrazovanje (CGO).

Iz te nevladine organizacije (NVO) saopštili su da su podatke dobili od nekadašnje Uprave za katastar i državnu imovinu (UKID), u skladu sa Zakonom o slobodnom pristupu informacijama.

Kako su naveli iz CGO, za prvi kvartal prošle godine za te svrhe ukupno je izdvojeno 114.464 EUR.

Iz te NVO su rekli da je, prema dostupnim podacima, za 2022. godinu izdvojeno 540.293 EUR, za 2021. godinu 517.320 EUR i za 2020. godinu 529.522 EUR.

Podaci se, kako su kazali iz CGO, odnose na 18 političkih partija.

Iz CGO su naveli da se podaci odnose na Socijalističku narodnu partiju, Bošnjačku stranku, Novu srpsku demokratiju (NSD), Pokret za promjene, Liberalnu partiju, Demokrate, DEMOS, FORCA, Demokratsku narodnu partiju, Pravu Crnu Goru.

Podaci se, kako su rekli, odnose i na Ujedinjenu Crnu Goru, Demokratski savez Albanaca, Radničku partiju, Pozitivnu Crnu Goru, Socijaldemokratsku partiju (SDP), Socijaldemokrate (SD), Albansku alternativu, URA-u i dvije koalicije – Albanci odlučno i Albanska koalicija Jednoglasno.

Iz CGO su naveli da podataka za Demokratsku partiju socijalista nema u tom presjeku jer je ta partija u tom vremenskom periodu koristila prostorije koje su državna imovina.

„Takođe, u tom periodu, za pojedine političke subjekte plaćana su dva poslovna prostora na različitim lokacijama (NSD, Demokrate, koalicija Albanci odlučno), dok su za neke ti podaci varirali (za URA su tokom 2020. i 2021. sredstva izdvajana za jedan prostor, a tokom 2022. i prošle godine za dva)“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da su mjesečna izdvajanja za te potrebe za pojedinačne partije varirala od 388 EUR do 12.375 EUR.

Iz CGO su rekli da je tokom analiziranog perioda, u svakoj godini, najviše sredstava za te svrhe izdvojeno za NSD.

Kako su naveli, kad je riječ o onima za koje je izdvojeno najmanje, subjekti variraju, pa je tako u 2020. to bila Prava Crna Gora, u 2021. SDP, u 2022. Albanska alternativa, a u prvom kvartalu prošle godine Demokratski savezi Albanaca.

„I ukupno gledajući, za ovaj period najviše sredstava je izdvojeno za NSD, a najmanje za Albansku alternativu“, rekli su iz CGO.

Oni su kazali da su se sredstva za prostor Albanske alternative i Albanske koalicije Jednoglasno počela izdvajati tek u februaru 2022, a za SD i SDP u novembru 2021. godine.

„Takođe, nakon što je funkcioner ove partije, Koča Đurišić, 2021. postavljen za vršioca dužnosti direktora UKID, a u aprilu 2022. za direktora te institucije, NSD je jedina partija za koju su izdvojena sredstva od UKID u 2022. povećana u odnosu na ona iz 2021., dok su svim drugim partijama ta sredstva ili smanjena, ili ostala ista u odnosu prethodnu godinu“, kaže se u saopštenju.

Iz CGO su naveli da je osvrt na ove dokumente napravljen kroz program CGO-a podržan kroz Core grant regionalni projekat SMART Balkan – Civilno društvo za povezan Zapadni Balkan.

Projekat sprovodi Centar za promociju civilnog društva, Centar za istraživanja i javne politike i Institut za demokratiju i medijaciju, a finansijski podržava Ministarstvo vanjskih poslova Norveške.

