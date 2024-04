Olimpijski karavan startuje u ponedjeljak sa Cetinja

Podgorica, (MINA) – Olimpijski karavan, tradicionalna manifestacija kojom se najavljuje početak Olimpijskih igara, zvanično će početi u ponedjeljak na Cetinju, a crnogorska prijestonica biće prvi od pet gradova koje će posjetiti, saopšteno je iz Crnogorskog olimpijskog komiteta.

Navodi se da je cilj Olimpijskog karavana širenje olimpijskog duha i pokreta, upoznavanje djece sa vrijednostima sporta i olimpizma, kao najave za najveći multisportski događaj olimpijskog ciklusa – Olimpijskih igara u Parizu.

“Potrudićemo se da pokrenemo navijački i sportski duh za sve ono što dolazi ovog ljeta i na pravi način pružimo podršku našim herojima u Parizu”, piše u saopštenju COK-a.

Organizator je najavio da će se tokom Olimpijskog karavana, osim promocije Igara, osvrnuti i na istoriju dosadašnjeg učešća crnogorskih sportista na najvećim multisportskim smotrama, ali i upoznati sa učesnicima Igara 33. Ljetnje olimpijade, za koju su do sada vizu obezbijedili jedriličar Milivoj Dukić i crnogorski vaterpolisti.

Upravo će tokom ovog zabavnog događaja najmlađi posjetioci imati priliku da se upoznaju sa legendama sporta, ali i zvijezdama današnjice, kao i novim nadama i potencijalnim olimpijcima, koji će djeci prenijeti svoja iskustva i predstaviti se u najboljem svjetlu, zabaviti se i na najbolji način približiti važnosti onoga što nosi sport.

Ovogodišnji Olimpijski karavan obilježiće nova sportska lica, nasljednici velikih imena, kojima će najmlađi, ali i stariji navijači, dati krila da budu što bolji, jači, da svojim izvanrednim rezultatima i zajedništvom donesu radost čitavoj zemlji.

“Upravo će se u gradu crnogorske istorije i ponosa, gradu koji je iznjedrio brojne sportske heroje, početi stvaranje nove energije olimpijskog tima Crne Gore”, piše u saopštenju.

Najavljeno je da će COK, u organizaciji Olimpijskog karavana imati podršku Prijestonice Cetinje, kao i sponzora i prijatelja olimpijskog tima – Sport Vision-a, kompanije One, Jugopetrol – Eko benzinskih stanica, Lovćen osiguranja i Erste banke, koji će za najmlađe posjetioce pripremiti razne aktivacije, nadmetanja u više sportskih vještina i znanju, kao i mnoge vrijedne nagrade.

Manifestacija na Dvorskom trgu počeće u 11 sati.

Saopšteno je da će Olimpijski karavan obići pet gradova, a priča o Parizu i Igrama, nakon Cetinja, biće nastavljena u Baru, Herceg Novom, Podgorici i Kolašinu.

