Mandić: Crna Gora će da se pomiri i krene naprijed

Podgorica, (MINA) – Crna Gora će da se pomiri i krene naprijed, rekao je kandidat Demokratskog fronta (DF) za predsjednika države Andrija Mandić.

Mandić je, na konvenciji u Podgorici, rekao da su oni koji su pružali otpor, organizovali se i čuvali tradiciju stare Crne Gore u konačnom pobijedili.

On je naveo da će se, vođeni tradicijom stare Crne Gore, ponašati kao njihovi preci.

Prema riječima Mandića, 19. marta i 2. aprila će se vidjeti da predsjednički kandidat Demokratske partije socijalista (DPS) Milo Đukanović i njegova politička organizacija odlaze u prošlost.

“Ali u toj organizaciji (Demokratskoj partiji socijalista), postoji mnogo ljudi koji su glasali za tu partiju, a koji su kao mi. Mi te česite i poštene ljude pozivamo da budemo braća, nećemo da ih gazimo kao što je nas gazio DPS”, saopštio je Mandić.

On je rekao da pruža ruku i da ih poziva da zajedno grade novu Crnu Goru.

“A za Đukanovića i odnarođenu kliku koji su pljačkali Crnu Goru, svi moraju da se suoče sa sudovima i da odgovaraju za svoja nedjela. Kada im pravosuđe odredi kazne, i kada se resocijalizuju, oni mogu da se vrate i budu članovi zajednice iz koje su pošli u zatvor”, saopštio je Mandić.

On je naveo da se bez opomene, pravde i odnosa prema negativnim stvarima u Crnoj Gori ne može ići naprijed.

Prema riječima Mandića, Demokratski front se opredijelio da se miri sa komšijama, iako nikada nijesu prešli liniju koja ih je razdvajala i koja bi mogla da uvede u sukobe.

“Crna Gora će da se pomiri i da krene naprijed. Imamo šansu – 19. marta, prvi krug, moramo biti najjači. A 2. aprila ubjediva pobjeda i ubjedljivi trijumf. Pred nama su velike šanse i mogućnosti. Moramo ići naprijed jedinstveni, udruženi i okupljeni oko dobre ideje”, saopštio je Mandić.

