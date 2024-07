Mandić čestitao Fon der Lajen reizbor na funkciju predsjednice EK

Podgorica, (MINA) – Predsjednik Skupštine Crne Gore Andrija Mandić čestitao je reizbor predsjednici Evropske komisije (EK) Ursuli fon der Lajen, navodeći da je uvjeren da će time biti dodatno osnažene veze između crnogorskog parlamenta i EK.

Mandić je, kako je saopšteno iz Skupštine, naveo da su predan rad i posvećenost evropskim vrijednostima i ciljevima Fon der Lajen osigurali široku podršku za reizbor.

On je dodao da je Crna Gora u potpunosti posvećena procesu pristupanja Evropskoj uniji (EU), duboko poštujući i cijeneći vrijednosti demokratije, vladavine prava i ljudskih prava koje čine fundament porodice razvijenih evropskih zemalja.

Kako je istakao Mandić, partnerska saradnja Skupštine Crne Gore sa EK ima odlučujući značaj za napredak naše zemlje ka punopravnom članstvu u EU.

„Duboko sam uvjeren da će Vaš reizbor dodatno osnažiti veze između naših institucija i doprinijeti unapređenju i poboljšanju svih zajedničkih inicijativa i projekata“, rekao je Mandić.

On je poručio da je Skupština Crne Gore u potpunosti posvećena zajedničkom cilju izgradnje trajnog mira, inkluzivnog društva i jačanja stabilnosti, prosperiteta i evropske perspektive za sve države Zapadnog Balkana.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS