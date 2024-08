Mandić čestitao Dan opštine Plužine

Podgorica, (MINA) – Piva i Plužine definisali su istoriju Crne Gore i kao takvi zaslužuju posebnu pažnju, kazao je predsjednik Skupštine Andrija Mandić.

On je čestitao Dan opštine Plužine predsjednicima Opštine i Skupštine opštine, Slobodanu Deliću i Petru Mitriću, kao i svim građanima.

„Piva i Plužine kao njeno srce, definisali su istoriju naše zemlje i kao takvi zaslužuju posebnu pažnju svih nas“, naveo je Mandić u čestitki.

On je dodao da tu opštinu krasi bogatstvo koje se ogleda u velikom hidro i energetskom potencijalu, kao i biodiverzitetu koji je čini idealnim mjestom za razvoj turističke ponude Crne Gore.

Mandić je poručio da je izuzetno važno da svi, bilo na državnom ili lokalnom nivou, budu u potpunosti posvećeni stvaranju društva mira i stabilnosti, jer je to temelj izgradnje bolje budućnosti koju očekuju građani Plužina i Crne Gore.

„U tom kontekstu, posebno želim da istaknem jačanje saradnje između svih lokalnih samouprava u našoj zemlji i Skupštine Crne Gore”, naveo je Mandić.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS