Mandić čestitao Dan opštine Plav

Podgorica, (MINA) – Skupština Crne Gore radiće predano na ostvarivanju što bolje saradnje sa svim lokalnim samoupravama, poručio je predsjednik parlamenta Andrija Mandić.

On je predsjedniku Opštine Plav Nihadu Canoviću, predsjedniku Skupštine opštine Alenu Baliću i svim građanima čestitao Dan opštine.

„Plav je jasan primjer prirodne ljepote koja krasi Crnu Goru i siguran sam da ćemo zajedničkim naporima grad u kojem izvire Lim učiniti ljepšim mjestom za život svih njegovih građana”, rekao je Mandić.

On je istakao da će Plav u tom kontekstu uvijek imati punu posvećenost Skupštine.

Mandić je naveo da je uvjeren da će Skupština Crne Gore i sve lokalne samouprave zajedno doprinijeti izgradnji i očuvanju stabilnog društva.

