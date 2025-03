Maloljetnik procesuiran zbog dojava o bombi

Podgorica, (MINA) – Službenici policije podnijeli su krivičnu prijavu protiv učenika Osnovne škole (OŠ) “Milosav Koljenšić” u Danilovgradu, jer je uputio tri mejla o postavljenoj eksplozivnoj napravi u toj obrazovnoj ustanovi, saopšteno je iz Uprave policije.

Iz policije su rekli da su njihovi službenici postupali po prijavi direktorice te OŠ da su u utorak na službeni mejl škole u večernjim satima pristigla tri mejla o bombi, kao i da su identifikovali i procesuirali maloljetnika starog 15 godina kao pošiljaoca mejlova.

Oni su kazali da su od tog maloljetnika, učenika škole, u prisustvu roditelja prikupljena obavještenja, kao i da je privremeno oduzet mobilni telefon za koji se sumnja da je korišćen prilikom izvršenja krivičnog djela.

“Nakon sprovedene kriminalističke obrade, policijski službenici su protiv maloljetnika, po nalogu postupajućeg tužioca, podnijeli krivičnu prijavu zbog sumnje da je izvršio krivično djelo izazivanje panike i nereda”, navodi se u saopštenju.

Kako su rekli iz policije, njihovi službenici su prilikom kriminalističke obrade utvrdili pod kojim je okolnostima i motivima to krivično djelo izvršeno.

Takođe, policijski službenici će protiv zakonskog staratelja maloljetnog lica podnijeti prekršajnu prijavu shodno članu 37 Zakona o zaštiti od nasilja u porodici, zbog zanemarivanja.

“Policijski službenici će sa događajem upoznati upravu škole koju pohađa maloljetno lice, kao i Centar za socijalni rad radi preduzimanja mjera i radnji iz njihove nadležnosti”, kaže se u saopštenju.

Iz Uprave policije su apelovali na roditelje da povećaju nadzor i kontrolu nad aktivnostima djece u sajber prostoru, kako bi se prevenirali slični događaji koji imaju štetne posljedice po djecu i društvenu zajednicu.

“Službenici Uprave policije će nastaviti sa aktivnostima iz svoje nadležnosti u cilju zaštite djece kao jedne od najranjivijih kategorija društva, sankcionisanja neodgovornog djelovanja pojedinaca i roditelja i procesuiranja izvršilaca krivičnih djela koja izazivaju osjećaj uznemirenosti kod građana”, navodi se u saopštenju.

