Maloljetnik osumnjičen za ubistvo starije žene

Podgorica, (MINA) – Maloljetnik star 16 godina osumnjičen je za ubistvo F.B. (72), čije tijelo je pronađeno danas u blizini jedne porodične kuće u Glavnom gradu, saopšteno je iz Uprave policije.

Iz policije su rekli da su građani, oko 13 sati i 50 minuta, obavijestili službenike Odjeljenja bezbjednosti Podgorica da je primijećeno beživotno tijelo starije žene u blizini jedne porodične kuće u tom gradu.

„Policija je izašla na lice mjesta i zatekla beživotno tijelo F.B, prekriveno drvenim otpadom“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da su preduzete mjere i radnje iz nadležnosti policije i tužilaštva i da je izvršen uviđaj na licu mjesta.

„Policijski službenici Odjeljenja bezbjednosti Podgorica, preduzimajući operativno-taktičke i proistražne mjere i radnje, došli su do sumnje da je izvršilac tog djela maloljetna osoba stara 16 godina“, rekli su iz policije.

Iz policije su kazali da je ta osoba locirana i dovedena u službene prostorije, gdje je u prisustvu radnika Centra za socijalni rad Podgorica u toku kriminalistička obrada lica.

„Prikupljaju se obavještenja na okolnosti događaja u svojstvu građana od većeg broja osoba, i sprovode druge mjere i radnje iz nadležnosti policije u cilju potpunog rasvjetljavanja događaja u kojem je jedna osoba lišena života“, navodi se u saopštenju.

