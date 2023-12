Šimun: Ljekari bolnice Danilo Prvi doprinijeli razvoju medicinske struke

Podgorica, (MINA) – Ljekari bolnice Danilo Prvi za proteklih 150 godina doprinijeli su razvoju medicinske struke i nauke u Crnoj Gori, rekao je ministar zdravlja Vojislav Šimun.

On je, povodom obilježavanja 150 godina postojanja Opšte bolnice (OB) Danilo Prvi na Cetinju, kazao da je duga i bogata tradicija bolnice, u kojoj su iznikli korijeni crnogorskog zdravstva, poznata i priznata nadaleko.

“Generacije zdravstvenih radnika gradile su zdravstvenu službu na Cetinju i znanje, umijeće i humanost, koju nosi ljekarska profesija, nesebično davali stanovnicima iz ovih krajeva, ali i šire“, kazao je Šimun.

Šimun je kazao da su ljjekari bolnice Danilo Prvi za proteklih 150 godina dali izuzetno doprinijeli u razvoju medicinske struke i nauke u Crnoj Gori.

„Prve dvorske ljekare doveo je na Cetinje davne 1858. godine knjaz Danilo, čije ime bolnica nosi i danas. Kruna zalaganja i pregalaštva tadašnjih zdravstvenih poslenika je izgradnja bolnice “Danilo Prvi” na Cetinju, koju je podigao knjaz Nikola“, naveo je Šimun.

On je dodao da se bolnica razvijala na modernim naučnim osnovama i narednih decenija bila je okosnica razvoja zdravstvene službe i zdravstvene kulture u državi.

I tada, kao i danas i svih proteklih 150 godina, kako je kazao Šimun, pored stručnosti i izuzetnog profesionalizma u radu, ljekarima i medicinskom osoblju nije falilo ljubaznosti, pažnje i humanosti za svakog pacijenta.

„Jubilej koji danas obilježavamo prilika je da i mi kao donosioci odluka obećamo svim građankama i građanima koji ovdje dobijaju uslugu zdravstvene zaštite, da ćemo u narednom periodu ovu ustanovu, kako u infrastrukturnom, tako i u kadrovskom smislu oporaviti i dati joj izgled i ugled kakav joj pripada“, poručio je Šimun.

On je naveo da se trenutno na specijalizaciji nalazi 11 ljekara cetinjske bolnice, a da će, uz stručni kadar koji sada radi u ustanovi, u periodu koji slijedi, bolnica biti pojačana sa hirurzima, anesteziolozima, radiolozima, internistima, ginekologom i specijalistom otorinolaringologije.

„Pored usluga sekundarnog nivoa, koje ovdje imaju visok stepen kvaliteta, u ovoj ustanovi od skoro je dostupan i novi CT skener, koji će značajno unaprijediti dijagnostiku, ljekarima olakšati rad, a pacijentima omogućiti brzu i efikasnu zdravstvenu uslugu“, rekao je Šimun.

On je naveo da je u toku međunarodni konkurs za idejno arhitektonsko rješenje za objekat stare dječije bolnice koji se nalazi u kompleksu opšte bolnice,.

Šimun je kazao da ove godine Bolnica Danilo prvi dio projekta Energetske efikasnosti koji Ministarstvo zdravlja sprovodi sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj.

„Po završetku ovih radova, uslovi za boravak i rad u ovoj ustanovi biće komforniji i u skladu sa savremenim standardima iz ove oblasti“, rekao je Šimun.

On je, kako se navodi, izrazio uvjerenje da će cetinjski pregaoci i čuvari zdravlja stanovnika Prijestonice, nastaviti da koračaju svojim utabanim putem i u budućnosti, njegujući tradiciju i veliko ime bolnice Danilo Prvi.

Gradonačelnik Cetinja Nikola Đurašković kazao je da je Prijestonica, ponosni grad sa bogatom istorijom i nasljeđem, svjedok vremena gdje, kako je kazao, svaki kamen, ulica i institucija nose epitet “prvog” i “najstarijeg”.

“Tako se i bolnica Danilo Prvi, čiji jubilej slavimo danas, ponosno uklapa u tu priču prvih i najstarijih i kao takva stoji kao simbol zdravstvene zaštite i humanosti za koji su vezani počeci crnogorskog zdravstva“, dodao je c.

On je naveo da ti epiteti bolnice nose sa sobom, ne samo čast i posebnu ulogu koju je imala kako kroz istoriju tako i danas, već i odgovornost koja se posebno uvažava i poštuje, a koja seže 150 godina unazad.

Đurašković je naglasio da je današnja proslava jubileja prilika, ne samo za veličanje prošlosti, već i za osvrt na sadašnjost i budućnost.

“Kontinuirano ulaganje u zdravstvene ustanove predstavlja zajedničku investiciju u perspektivu i dobrobit svih nas, kojom stvaramo efikasan, kvalitetan i pristupačan zdravstveni sistem“, kazao je Đurašković.

On je kako se navodi, rekao da se nada da će bolnica Danilo Prvi uz nove investicije u infrastrukturu, inovacije i obrazovanje medicinskog osoblja biti perjanica zdravstvene zaštite u Crnoj Gori.

„Neka godine pred nama budu ispunjene novim uspjesima, novim ljekarskim imenima, koje će dati Danilova bolnica i prije svega kontinuiranim zalaganjem za dobrobit onih koji se oslanjaju na vašu brigu i medicinsku njegu“, kazao je Đurašković.

Direktor OB na Cetinju Ivan Ivanović podsjetio je da je Danilova bolnica i danas nadaleko poznata po ginekologiji sa porodilištem, kao i da je prije deset godina počelo sa radom, prvo u javnom zdravstvu Crne Gore, odjeljenje Humane reprodukcije, gdje su se mnogi parovi ostvarili kao roditelji i dobili željeno potomstvo.

Pored toga, kako je dodao Ivanović, na visokom niovu je i cetinjska hirurgija, otorina, oftalmologija, pedijatrija.

„A ona evo stoji i dan danas, prkoseći vremenu i nevremenu i sjećanjima i bolu, ostala iza svih ratova, koje je preturila i koji je ne urušiše, kao ni jedno zdanje zidano vremena davnih, na ovom dlanu među gudurama kamenoga mora i svjetlosti Njegoševe, sa vrha Lovćena“, poručio je Ivanović.

