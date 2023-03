Lekić: Odluka Đukanovića ozbiljno ugrožavanje temelja političkog sistema

Podgorica, (MINA) – Pretenzija crnogorskog predsjednika Mila Đukanovića da privatizuje Ustav i na vrlo prizeman način ga koristi u izborne svrhe, prevazilazi njegove prethodne samovolje, ocijenio je lider Demosa Miodrag Lekić.

Lekić, kojeg je Skupština u decembru izabrala za mandatara, rekao je da, koliko god imalo tragikomične dimenzije da je Đukanović sada u umišljenoj ulozi ustavobranitelja, radi se o ozbiljnom ugrožavanju temelja političkog sistema.

“Makar raspisivanje prijevremenih izbora, posebno u nastaloj situaciji neformiranja nove vlade, bilo važno i aktuelno pitanje koje treba rješavati, pretenzija Đukanovića da privatizuje i Ustav i na vrlo prizeman način ga koristi u izborne svrhe, zapravo za očajničku odbranu nastavka imuniteta, prevazilazi njegove prethodne samovolje”, smatra Lekić.

On je na Fejsbuku /Facebook/ naveo da je više nego jasno da u članu 95 Ustava Crne Gore među deset navedenih nadležnosti predsjednika države nema nadležnosti raspuštanja parlamenta.

Kako je dodao, stav tri člana 92 daje predsjedniku formalno ceremonijalnu ulogu ukaza kao završnog dijela druguh procedura nadležnih institucija – Vlade ili Skupštine, kojih u aktuelnoj situaciji nije bilo.

“Primjetno da u nastaloj situaciji Đukanovićevog eklatantnog kršenja ustava u izborne svrhe nijesu primjećene reakcije predstavnika međunarodno–diplomatskih institucija koji su se, uzgred, vrlo intezivno angažovali oko pitanja zaštite ustavnosti u Crnoj Gori povodom jednog prethodnog slučaja”, rekao je Lekić.

On je naveo da je taj slučaj upravo započeo “Đukanovićevom uzurpacijom Ustava”, imajući zatim zaštitine posljedice u obliku usvajanja Zakona o predsjedniku.

“Uzurpiranje Ustava koincidira sa aktiviranjem Đukanovićevih propagandnih službi podzemnog daha, kojima se na najprljaviji način obračunava sa nosiocima autonomnog i kritičkog mišljenja, što je bila redovna praksa prethodnog režima poslednjih deceniji”, smatra Lekić.

On je naveo da je trenutno predmet takve “prljave obrade” i ambasador jedne ugledne evropske zemlje sa službom u Crnoj Gori.

“U svakom slučaju, utisak je da se Đukanović, i ćutanjem u ovoj fazi međunarodnih predstavnika, osjeća ohrabrenim za nastavak ustavne samovolje koja će ipak, očekuje se, biti zaustavljena na legitiman način u institucionalno prilično uzdrmanoj crnogorskoj državi”, rekao je Lekić.

