Lazoviću zadržavanje do 72 sata

Podgorica, (MINA) – Bivšem pomoćniku direktora Uprave policije Zoranu Lazoviću određeno je zadržavanje do 72 sata.

On je oko 20 sati i sedam minuta izveden iz zgrade Specijalnog policijskog odjeljenja (SPO) i sproveden na saslušanje u Specijalno državno tužilaštvo (SDT), prenosi Portal RTCG.

Bivši glavni specijalni tužilac Milivoje Katnić, nakon što je satima saslušavan u SPO u Podgorici, oko 21 sat i 50 minuta sproveden je u SDT.

SPO je, po nalogu SDT-a, uhapsilo rano jutros Katnića i Lazovića, zbog osnova sumnje da su učinili krivična djela stvaranje kriminalne organizacije i zloupotreba službenog položaja.

