Laković: Javni poziv uvođenje meritokratije u bezbjednosni sektor

Podgorica, (MINA) – Odluka Vlada da se vršilac dužnosti direktora Uprave policije bira javnim pozivom korak je ka uvođenju meritokratije u bezbjednosni sektor, ocijenio je predsjednik skupštinskog Odbora za bezbjednost i odbranu Miodrag Laković.

“To je i ohrabrenje za sve službenike koji smatraju da svojim iskustvom, znanjem i kompetencijama mogu da sa ove funkcije doprinesu važnim društvenim procesima u oblasti bezbjednosti, da se prijave”, naveo je Laković u saopštenju.

Kako je rekao, od suštinske je važnosti da se na kraju procesa izabere osoba sa nesporno najboljim referencama.

“Time bi se javnost dodatno uvjerila u riješenost Vlade da se na Upravu policije ubuduće neće vršiti bilo kakav neprimjereni politički uticaj”, kazao je Laković.

