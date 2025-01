Laković: Imam razumijevanja za studentske proteste

Podgorica, (MINA) – Poslanik Pokreta Evropa sad (PES) Miodrag Laković kazao je da ima razumijevanje za sve studentske proteste jer oni, kako je rekao, doprinose demokratskom sazrijevanju naredne generacije donosilaca odluka, kao i društva u cjelini.

On je, u objavi na mreži X, naveo da je kao student u Beogradu 1991. godine učestvovao u demonstracijama protiv režima Slobodana Miloševića.

“Moguće da zbog toga imam naglašene simpatije i razumijevanje za sve studentske proteste, jer su oni uvijek doprinos demokratskom sazrijevanju naredne generacije donosilaca odluka, kao i društva u cjelini”, rekao je Laković.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS