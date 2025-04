Radunović: Nema zakonskog načina da se opozove rješenje o rušenju džamije na Koniku

Podgorica, (MINA) – Rješenje o rušenju džamije „Husein Kovač“ u podgoričkom naselju Konik donijeto je nakon inspekcijskog nadzora 16. jula prošle godine i ne postoji zakonski način da se opozove ili preinači, rekao je ministar prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine Slaven Radunović.

On je to kazao u pisanom odgovoru na pitanje poslanice Pokreta Evropa sad (PES) Nađe Laković da li je, s obzirom na to da je Crna Gora multietnička država, ispravna odluka o rušenju džamije.

Radunović je pojasnio da je inspekcijskim nadzorom utvrđeno da vjerski objekat na Koniku nije građen shodno građevinskoj dozvoli iz 2012. godine, kao i da se po njoj nije mogao graditi.

“Inspekcijskim nadzorom utvrđeno je da su parametri predviđeni građevinskom dozvolom prekoračeni”, dodao je Radunović u odgovoru objavljenom na sajtu Skupštine.

On je ukazao i na to da se pored glavnog gradi i pomoćni objekat, koji je, kako je naveo, proslijeđen na nadležnost komunalnoj inspekciji.

Radunović je kazao da je rok za rušenje propisan dispozitivom rješenja, kojim je predviđeno da je prije rušenja neophodno sačiniti elaborat o rušenju.

“Zakonski način da se predmetno rješenje opozove ili preinači ne postoji, budući da je rješenje donijelo ovlašćeno službeno lice koje je samostalno u vršenju poslova iz svoje nadležnosti“, naveo je Radunović.

Komentarišući najavljeno podnošenje zahtjeva za legalizaciju vjerskog objekta na Koniku, Radunović je kazao da je legalizacija što većeg broja nelegalnih objekata u Crnoj Gori javni interes.

“Napominjemo da u momentu inspekcijskog nadzora po Listu nepokretnosti, Mešihat islamske zajednice nije bio upisan kao vlasnik i da Ugovor o kupoprodaji u istom nije sproveden do današnjeg dana”, kazao je Radunović.

