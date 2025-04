Novi debituje na evropskoj sceni

Podfgorica, (MINA) – Sportska dvorana u Igalu od petka do nedjelje biće domaćin trodnevnog završnog turnira Lige konferencija (Europhe trophy), trećeg po rangu evropskog klupskog stonoteniskog takmičenja.

U muškoj konkurenciji učestvovace 12, a u ženskoj deset ekipa.

Crnu Goru predstavljaće stonoteniseri hercegnovskog kluba Novi, koji će debitovati na međunarodnoj sceni.

Nadmetaće se još Zagreb, Željezničar iz Niša, predstavnici Belgije, Španije, Grčke, Letonije, Estonije, Austrije, Slovačke i dva kluba iz Italije, .

STK Novi je za treći evropski kup doveo pojačanja iz Hrvatske, Portugala, Bjelorusije i Srbije.

Predvodiće ga crnogorski reprezentativci Filip Radović i Filip Radulović, a ekipu će činiti i Tomislav Pucar, Enio Mendes, Aleksandar Kalin, Marko Jevtović,

Kapiten Radović kazao je da će na okupu biti puno jakih igrača.

“Očekuje nas težak zadatak, ali vjerujem da smo spremni za uspješan nastup u Grand finalu. Postali smo dio evropskog klupskog kalendara i to je velika stvar. Nas turnir u Igalu je dio zavrsnice jednog od tri klupska takmičenja. Nakon Igala slijedi sredinom aprila završnica Lige Evrope, a finale Lige šampiona biće početkom juna”, kazao je Radović.

U ženskoj konkrenciji, pored tri kluba iz Austrije, takmičiće se i klubovi iz Belgije, Estonije, Grčke, Malte, Italije, kao i predstavnici regiona Duga Resa iz Hrvatske i Josip Kolumbo iz Niša.

U petak su mečevi prvog i drugog kola, dok je treće u subotu ujutro.

Četvrtfinalni okršaji u obje konkurencije su u subotu popodne.

Nedjelja je rezervisana za polufinalne susrete, dok su finala zakazana za 19 sati.

Organizatoru turnira STK Novi podršku su pružili Opština Herceg Novi, Sekretarijat za društvene djelatnosti i Stonoteniski savez Crne Gore.

