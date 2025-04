Milatović u Sofiji na sastanku Akaba procesa

Podgorica, (MINA) – Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović boraviće sjutra u Sofiji, gdje će učestvovati na sastanku lidera u okviru Akaba procesa.

Iz kabineta predsjednika je saopšteno da će Milatović učestvovati na sastanku na poziv bugarskog kolege Rumena Radeva i kralja Jordana Abdulaha II.

„Sastanak u Sofiji, kojim će zajednički predsjedavati Bugarska i Jordan, okuplja šefove država i vlada i predstavnike međunarodnih organizacija, nevladinog sektora i bezbjednosnih institucija koji će razgovarati o bezbjednosnom okruženju, izazovima i saradnji, sa posebnim fokusom na region Balkana“, kaže se u saopštenju.

Milatović će, kako je najavljeno iz njegovog kabineta, imati i bilateralni susret sa Abdullahom II, sa kojim će razgovarati o jačanju saradnje između Crne Gore i Jordana, ali i o aktuelnim regionalnim i globalnim bezbjednosnim temama.

„Akaba proces, pokrenut 2015. godine na inicijativu Abdulaha II, predstavlja značajnu platformu za doprinos zajedničkim naporima međunarodne zajednice u borbi protiv terorizma i ekstremizma“, navodi se u saopštenju.

Dodaje se da je sastanak u Sofiji nastavak prethodnih regionalnih sastanaka Akaba procesa posvećenih Balkanu, održanih 2016. u Akabi i 2018. godine u Tirani.

