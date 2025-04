Preminuo bivši poslanik Janko Milatović

Podgorica, (MINA) – Bivši poslanik u Skupštini Crne Gore i dugogodišnji odbornik nikšićkog parlamenta, Janko Milatović, preminuo je u Nikšiću.

Kako je saopšteno iz Opštine Nikšić, komemorativna sjednica povodom smrti Milatovića biće održana sjutra.

“Komemorativna sjednica povodom smrti našeg sugrađanina, dugogodišnjeg odbornika u Skupštini opštine (SO) Nikšić i bivšeg poslanika u Skupštini Crne Gore Janka Milatovića, biće održana sjutra, 4.aprila u Sali broj 1 SO Nikšić, sa početkom u deset sati”, kaže se u saopštenju.

