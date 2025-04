Milatović: Utvrditi da li sporazum u skladu sa Ustavom

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Sporazum o saradnji u oblasti turizma i razvoja nekretnina između vlada Crne Gore i Ujedinjenih Arapskih Emirata (UAE) otvara pitanja usklađenosti sa Ustavom i zakonima o zaštiti konkurencije i državnoj imovini, saopštio je crnogorski predsjednik Jakov Milatović.

On je Vijestima kazao da bi o tome trebalo da se izjasne nadležne institucije, odnosno da to zahtijeva odgovore nadležnih, ali i nameće pitanje da li može uticati na proces pristupanja Crne Gore u EU.

Milatović je dodao da se raduje svakoj investiciji i da smatra važnim da Crna Gora unapređuje ekonomsku saradnju sa drugim zemljama, uključujući i UAE.

Vlade Crne Gore i UAE potpisale su prošle sedmice sporazume o ekonomskoj saradnji i zajedničkom ulaganju, na svečanosti u predsjedničkoj palati u Abu Dabiju. Sporazume su potpisali crnogorski premijer Milojko Spajić i vicepremijer Vlade UAE i ministar vanjskih poslova šeik Abdulah Bin Zajed Al Nahjan, uz prisustvo predsjednika šeika Muhameda bin Zajeda Al Nahjana.

Milatović je kazao a Crna Gora ima ogroman razvojni potencijal, te da je na nama da ga iskoristimo u najboljem interesu građana, ali i budućih generacija.

„S tim u vezi, snažno podržavam sve aktivnosti koje doprinose održivom ekonomskom razvoju. Od početka mandata, posebnu pažnju usmjeravam na ekonomsku promociju Crne Gore, nastojeći da našu državu predstavim kao privlačnu, otvorenu i sigurnu destinaciju. Radujem se svakoj investiciji koja otvara nova radna mjesta, jača ekonomiju i doprinosi našem privrednom razvoju. U tom kontekstu, smatram važnim da Crna Gora unapređuje ekonomsku saradnju sa drugim zemljama, uključujući i UAE, sa kojima imamo odlične bilateralne odnose, zasnovane na međusobnom uvažavanju i poštovanju”, rekao je Milatović.

On smatra da je važno ukazati na nekoliko pitanja u vezi sa potpisanim sporazumom o saradnji sa UAE, koja zahtijevaju jasne odgovore nadležnih institucija.

“Članom 3a Sporazuma sa UAE predviđa se odstupanje od primjene domaćeg zakonodavstva koje se odnosi na javne nabavke, tendere i procedure nadmetanja. Nasuprot tome, odredbom člana 140 stav 3 Ustava Crne Gore propisano je da je zabranjeno narušavanje i ograničavanje slobodne konkurencije i podsticanje neravnopravnog, monopolskog ili dominantnog položaja na tržištu, pa se opravdano postavlja pitanje usaglašenosti sporazuma sa Ustavom“, naveo je Milatović.

On je dodao da treba imati u vidu da oblast saradnje u ovom slučaju nije odbrana ili nacionalna bezbjednost, već sektori turizma i razvoja nekretnina, koji su zasnovani na slobodnoj konkurenciji i nadmetanju, što dovodi u pitanje model neposredne pogodbe u izboru investitora koji je predviđen sporazumom.

„Istovremeno, postavlja se pitanje da li su pomenute norme sporazuma u suprotnosti sa Zakonom o zaštiti konkurencije”, upozorio je Milatović.

On smatra da je neophodno istaći da je državna imovina temelj državnog suvereniteta, i da ona pripada svim građanima, te da njeno raspolaganje mora biti pod strogim kontrolnim mehanizmima, što i predviđa Zakon o državnoj imovini.

“Član 40 Zakona o državnoj imovini predviđa da se davanje u zakup državne imovine neposrednom pogodbom, što podrazumijeva potpisani sporazum, može obavljati u slučaju kada davanje u zakup ne uspije ni nakon tri uzastopna objavljivanja javnog poziva za javno nadmetanje ili prikupljanje ponuda”, objasnio je Milatović.

Potencijalnu zabrinutost, prema njegovim riječima, izaziva moguća neusklađenost ključnih djelova sporazuma sa UAE i Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju (SSP) između Crne Gore i EU.

“Naime, prema SSP-u, zabranjena je svaka državna pomoć kojom se narušava tržišna konkurencija davanjem prednosti određenom učesniku. Istovremeno, Crna Gora je dužna da obezbijedi nediskriminatorne uslove domaćim i kompanijama iz EU u postupcima koji se tiču dodjele državnih ugovora. Iz toga se nameće pitanje da li ovakav sporazum može uticati na proces pristupanja Crne Gore u EU”, rekao je Milatović.

On je dodao da u periodu kada se donose važne odluke za pravac kojim će se Crna Gora kretati, posebno je važno podsjetiti na odgovornost koju imaju donosioci odluka.

“Neophodno je da svaka odluka koja se donosi bude utemeljena na zakonitosti, transparentnosti i dugoročnoj viziji razvoja Crne Gore kao buduće članice EU. Imajući u vidu sve navedeno, pozivam nadležne organe da javnosti razjasne sve postojeće nedoumice koje se odnose na potpisani sporazum”, rekao je Milatović.

On je kazao da se sporazumom sa UAE Crna Gora obavezuje na unaprijed nepoznate troškove koji mogu prevazilaziti njene finansijske mogućnosti i koji nijesu planirani srednjoročnim fiskalnim okvirom, na šta je već ukazano u mišljenju Ministarstva finansija.

“Naime, u sporazumu je navedeno da UAE određuje izvođača projekta, u čiju korist se očekuje da će Crna Gora obezbijediti zemljište i izvršiti neophodna ulaganja u javnu infrastrukturu. Zato je važno imati jasnu procjenu preuzetih obaveza koje se tiču obezbjeđenja zemljišta, ali i ulaganja u javnu infrastrukturu“, saopštio je Milatović.

On smatra da je, u periodu kada se donose važne odluke za pravac kojim će se Crna Gora kretati, posebno važno podsjetiti na odgovornost koju imaju donosioci odluka.

„Neophodno je da svaka odluka koja se donosi bude utemeljena na zakonitosti, transparentnosti i dugoročnoj viziji razvoja Crne Gore kao buduće članice EU”, rekao je Milatović.

