Krivične prijave zbog utaje poreza u iznosu od 96 hiljada EUR

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Službenici Uprave policije su podgoričkom Osnovnom državnom tužilaštvu, podnijeli krivičnu prijavu protiv podgoričkog preduzeća K E, kao i osnivača i izvršnog direktora I.K. (45) zbog sumnje da su utajili porez i doprinose, čime je budžet oštećen preko 96 hiljada EUR.

Iz Uprave policije je saopšteno da je u postupku utvrđeno da je I.K. rivično djelo počinio tako što je, kao osnivač i izvršni direktor kompanije K E, od novembra do marta, bez adekvatne poslovne dokumentacije, neosnovano podizao novac sa računa preduzeća, koji ima otvoren kod više poslovnih banaka, u iznosu od preko 283 hiljade EUR. I.K. je novac podizao u namjeri da izbjegne obračun i plaćanja poreskih obaveza od preko 47 hiljada EUR.

“Takođe, prijavljeni tokom ove godine nije iskazivao mjesečnu prijavu obračuna poreza na dodatu vrijednost suprotno odredbama zakona, čime je i po tom osnovu utajio porez u iznosu od preko 49 hiljada EUR”, navodi se u saopštenju.

Službenici Sektora za borbu protiv kriminala nastavljaju kontinuirane aktivnosti na kontrolisanju poslovanja preduzeća, kao i krivičnom procesuiranju svih koji čine krivična djela tokom obavljanja privrednih aktivnosti, a na štetu budžeta i građana.

