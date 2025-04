Crna Gora posvećena standardima Savjeta Evrope

Podgorica, (MINA) – Posvećenost Crne Gore reformama u oblasti vladavine prava je vidljiva, kazao je generalni sekretar Savjeta Evrope (SE) Alan Berse na sastanku sa crnogorskim predsjednikom Jakovom Milatovićem.

Iz kabineta predsjednika države je saopšteno da je riječ o prvoj posjeti čelnika te institucije Crnoj Gori od obnove nezavisnosti 2006. godine.

„Berse je istakao da je posvećenost Crne Gore reformama u oblasti vladavine prava vidljiva, da SE te napore uzima za ozbiljno i da je posvećen jačanju saradnje i svim vidovima podrške našoj zemlji“, navodi se u saopštenju.

Dva zvaničnika su se saglasila da je, imajući u vidu dešavanja i izazove na geopolitičkoj sceni, važno da SE svojim odlukama i stavovima pokaže liderstvo u usmjeravanju demokratskih procesa važnih za jedinstvo Evrope kao zajednice vrijednosti i stabilnost evropskog kontinenta.

Milatović je poručio da Crna Gora, kao članica te važne organizacije, dijeli standarde i principe promovisanja i zaštite ljudskih prava, demokratije i vladavine prava, i prepoznaje ih kao prioritete u međunarodnim i nacionalnim aktivnostima.

On je istakao da je saradnja sa SE jedan od važnih vanjskopolitičkih prioriteta.

“Kao i da se raduje jačanju saradnje u narednom periodu, posebno u kontekstu glavnog vanjskopolitičkog cilja naše zemlje – članstva u Evropskoj uniji (EU) do 2028, ali i predstojećeg crnogorskog predsjedavanja Komitetu ministara SE, od novembra naredne do maja 2027“, navodi se u saopštenju.

Milatović je rekao da je Crna Gora najnaprednija zemlja kandidat za članstvo u EU.

„Zadovoljni smo stepenom demokratskog razvoja i naše pristupanje EU može biti dobar primjer drugim zemljama u tom procesu. Snažna saradnja sa SE nam je, u tom kontekstu, veoma važna“, naveo je Milatović.

Kako je kazao, predsjedavanje Crne Gore Komitetu ministara podudara se sa važnim jubilejima za državu, 20 godina od obnove nezavisnosti i 20 godina članstva u SE.

„Već smo počeli sa pripremama za ovu odgovornu ulogu, koja će biti dodatna prilika da pokažemo našu posvećenost vrijednostima organizacije i jačanju multilateralizma“, rekao je Milatović.

On je, kako je saopšteno, posebno istakao značaj saradnje sa Evropskim sudom za ljudska prava u Strazburu, naglašavajući da Crna Gora smatra važnim poštovanje i sprovođenje presuda tog suda.

„Ukazao je i na značaj uloge savjetodavnog tijela SE – Venecijanske komisije (VK) prilikom davanja preporuka za unapređenje zakonskih rješenja u Crnoj Gori, koji su između ostalog bili ključni za dobijanje Izvještaja o ispunjenosti privremenih mjerila“, navodi se u saopštenju.

Milatović je rekao da se Crna Gora oslanja na podršku SE i kroz dobijanje mišljenja sa preporukama VK u vezi sa prestankom funkcije sutkinje Ustavnog suda.

„Nadam se da ćemo dobiti mišljenje VK koje će dati jasan odgovor na pravne dileme koje su dovele do ustavne krize u Crnoj Gori“, poručio je Milatović.

On je poručio da Crna Gora ostaje posvećena zaštiti novinara, slobodi medija, borbi protiv govora mržnje, korupcije i organizovanog kriminala i zaštiti žena od nasilja.

„Izrazio je zadovoljstvo što je Crna Gora krajem prošle godine potpisala najnoviju Konvenciju SE o vještačkoj inteligenciji, ističući da je riječ o jednoj od nezaobilaznih tema u budućem periodu“, kaže se u saopštenju.

