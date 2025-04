Pobjede Primorca i Jadran m:tela

Podgorica, (MINA) – Vaterpolisti Primorca i Jadran m:tela ostvarili su pobjede u trećem kolu Prvenstva Crne Gore.

Primorac je u Kotoru savladao gradskog rivala, ekipu Katara 15:12 (4:3, 6:3, 2:4 i 3:2).

Branilac trofeja opravdao je ulogu favorita, a pitanje pobjednika riješio je do polovine meča, kada je stekao prednost od četiri gola.

U pobjedničkom timu najefikasniji su bili Balša Vučković i Milan Nikaljević sa po tri gola, dvostruki strijelci bili su Savo Ćetković, Nika Šušijašvili i Dušan Matković, dok su se po jednom upisali Draško Brguljan, Marko Mršić i Đorđije Stanojević.

U ekipi Katara najbolji je bio Marko Milić sa četiri, dok je gol manje dodao Ivan Marković.

Jadran je u Herceg Novom bio ubjedljiv protiv Budućnosti 17:6 (4:2, 7:1, 4:1 i 2:2).

Do polovine meča tim Vladimira Gojkovića stekao je osam golova prednosti (11:3) i ostatak meča lišio rezultatske neizvjesnosti.

Jadran su do pobjede vodili Danilo Radović sa pet i Matija Sladović sa četiri gola, Strahinja Gojković upisao je tri, a po jedan Dimitri Holod, Tadija Matijašević, Vuk Milojević, Vasilije Radović i Danilo Stupar po jedan.

U podgoričkom sastavu četiri pogotka upisao je Marko Bošković, dok su mrežu Jadrana jednom tresli David Stevović i Petar Brnović.

