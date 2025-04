Dukić šestoplasirani nakon prvog finalnog dana

Podgorica, (MINA) – Crnogorski jedriličar Milivoj Dukić zauzima šesto mjesto nakon prvog finalnog dana Grend slema – 54. regate Trofej princeze Sofije u Majorci.

Dukić, koji je uoči današnje trku zauzimao 20. mjesto, se probio na šesto mjesto (9,3) u generalnom plasmanu i sada ima realne izglede da se bori u trci za medalje, koja je na programu u subotu.

Drugi crnogorski jedriličar Ilija Marković ostao je bez plasmana u finalnu, odnosno zlatnu grupu.

Dukić je poslije prvog dana takmičenja bio na koti 19, tokom drugog kvalifikacionog dana je imao oscilacija, ali je ostao na 20. mjestu u generalnom plasmanu, a zatim je jedrio sjajno tokom prvog finalnog dana.

Prvu regatu je završio kao deveti, drugu na trećem mjestu.

Slijede još dva finalna dana, a u konkurenciji 174 najbolja jedriličara planete, od kojih je 58 stiglo do finalne grupe.

Uoči još dva finalna dana, odnosno četiri regate, u TOP 10 nalaze se Majkl Beket (Velika Britanija), Eliot Henson (Velika Britanija), Lorenco Kijavarini (Italija), Jorgos Papadakos (Grčka), Fin Linč (Irska), Milivoj Dukić (Crna Gora), Džonatan Vadnai (Mađarska), Zek Litlvud (Australija), Stefano Peskeira (Peru), Žoel Rodrigez Perez (Španija).

