Naplata carinskih prihoda 281,64 miliona

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ukupno ostvarena naplata carinskih prihoda je u prvom kvartalu iznosila 281,64 miliona EUR, što je 24,6 miliona ili 9,5 odsto više u odnosu na isti prošlogodišnji period.

Plan naplate prihoda je premašen 13,45 miliona EUR ili pet odsto.

“Uprava carina je u periodu od početka januara do kraja marta ostvarila značajan rast naplate carinskih prihoda, čime doprinosi uvećanju ukupnih budžetskih prihoda”, navodi se u saopštenju.

PDV pri uvozu naplaćen je u iznosu od 191,17 miliona EUR, što je više 18,88 miliona ili 11 odsto u odnosu na prošlu godinu.

“Po osnovu akcize naplaćeno je 75,3 miliona EUR, što je više 2,97 miliona ili četiri odsto u odnosu na uporedni period”, precizira se u saopštenju.

Ostvarena naplata po osnovu carine iznosila je 14,47 miliona EUR, što je više 2,67 miliona ili 22,5 odsto. Naplata poreza na kafu iznosila je 616,9 hiljada EUR, a ostalih prihoda 85,92 hiljade EUR.

Ukupno ostvarena naplata carinskih prihoda za mart iznosila je 104,2 miliona EUR, što je u odnosu na prethodnu godinu više 7,04 miliona ili 7,2 odsto.

Uprave carina nastavlja sa pojačanim kontrolama kako bi spriječila krijumčarenje i osigurala zakonitu trgovinu, pa su njeni službenici u prvom kvartalu obavili 24,3 hiljade detaljnih kontrola vozila i robe.

“Tom prilikom je utvrđeno 109 nepravilnosti, izdato 107 prekršajnih naloga i izrečene novčane kazne u iznosu od 76,8 hiljada EUR. Oduzeta krijumčarena roba vrijedna je 264,43 hiljade EUR, dok je u šest slučajeva privremeno oduzet novac u ukupnom iznosu od 180,09 hiljada EUR i 60,81 hiljadu USD”, navodi se u saopštenju.

Uprava carina je samostalno i u saradnji sa drugim državnim organima podnijela ukupno deset krivičnih prijava nadležnom tužiocu.

Oduzetu robu su činili duvanski proizvodi – cigarete, cigarilosi i tompusi, kao i rezani duvan u iznosu od 95,2 hiljade EUR i alkohol i gazirana pića u iznosu od 2,49 hiljada EUR.

Na osnovu zapljene akciznih proizvoda izdato je deset prekršajnih naloga.

Takođe, oduzeta su i dva pištolja, dvije vazdušne puške, 1,08 hiljada komada metaka za pištolj i dvije hiljade komada municije za vazdušnu pušku.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS