Crnogorska golbal reprezentacija na Kupu nacija u Berlinu

Podgorica, (MINA) – Golbal reprezentacija Crne Gore od sjutra do nedjelje nastupiće na prestižnom turniru Kupa nacija u Berlinu, koji će okupiti najbolje svjetske selekcije u obje konkurencije.

U konkurenciji muškaraca nastupiće 16 reprezentacija, podijeljenih u četiri grupe.

Crna Gora će igrati u C grupi, u kojoj su još Brazil, Njemačka i Poljska.

Rivali u A grupi biće Ukrajina, Izrael, Južna Koreja i Danska, grupu B čine Sjedinjene Američke Države (SAD), Velika Britanija, Švedska i Španija, dok su žrijebom u D grupu svrstani Japan, Finska, Portugal i Australija.

Po dvije najbolje selekcije iz grupe izboriće plasman u četvrtfinale.

U ženskom dijelu turnira nastupiće deset selekcija.

U A grupi igraće SAD, Finska, Njemačka, Španija i Turska, dok su u B grupi Izrael, Mađarska, Južna Koreja, Velika Britanija i Poljska.

Crna Gora će turnir početi duelom sa Brazilom, sjutra u 11 sati i 15 minuta.

Za sjutra je zakazan i meč sa Poljskom (17.45), dok će se u subotu sastati sa Njemačkom (11.15).

Kapiten Marko Nikolić kazao je da je Kup nacija jedan od najkvalitetnijih turnira, sigurno najjači ukoliko se ne računaju evropska i svjetska prvenstva i Paraolimpijske igre.

Prema njegovim riječima, najbolja potvrda toga su imena država učesnica, velesila svjetskog golbala.

“Mi nijesmo imali sreće na žrijebu, zapali smo u najjaču grupu. Brazil je svakako jedna od najboljih svjetskih reprezentacija, bronzana iz Pariza. Poljska ima perspektivnu selekciju, najbolju mladu ekipu na svijetu”, rekao je Nikolić.

On je istakao da crnogorska selekcija želi da se nadigrava i pokuša da se domogne četvrtfinala.

“Brazil je svakako favorit, ali ćemo tražiti sviju šansu. Znamo koliko radimo i vrijedimo, želimo da ponovimo partiju sa prošlogodišnjeg turnira, kada smo ih dobili”, rekao je Nikolić.

Komentarišući šanse crnogorske reprezentacije, on je istakao da put do četvrtfinala vodi preko Njemačke i Poljske.

“Njemačka je godina među najboljim u Evropi, ali posljednje vrjeme stagnira. Imaju kvalitet i iskustvo i mogu da odigraju na visokom nivou. Poljaci su u usponu, ozbiljno rade i u narednim godinama biće među najjačim u Evropi. Neće biti lako, ali želimo četvrtfinale”, rekao je Nikolić.

Crnogorski golbal u Berlinu predstavljaće Marko i Nikola Nikolić, Miloš Ranitović, Goran Macanović i Velizar Obradović, a predvodiće ih selektor Nikola Čurović i njegov pomoćnik Branislav Bulatović.

U delegaciji je i tim menadžer Milo Kastratović.

Nastup crnogorske reprezentacije u Berlinu finansira se po programu Paraolimpijskog komiteta za 2025. godinu, koji je podržalo Ministarstva sporta i mladih Crne Gore.

