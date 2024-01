Lajčak: Vlada da iskoristi novi momenat u politici proširenja

Podgorica, (MINA) – Vlada Crne Gore je za tri mjeseca uradila dosta konkrentnih stvari i treba joj dati “kredit” kako bi nastavila da radi na reformama, poručio je specijalni predstavnik Evropske unije (EU) za dijalog Srbije i Kosova i Zapadni Balkan Miroslav Lajčak.

On je, u izjavi sa Svjetskog ekonomskog foruma u Davosu, kazao da je pitanje proširenja EU ponovo na dnevnom redu, iako je bilo manje aktualeno posljednjih desetak godina.

“Zadnjih deset godina to nijesmo imali, a paradoks je da je zbog rata u Ukrajini EU ponovo shvatila da treba da budemo ozbiljni prema Balkanu, isto kao i prema Ukrajini i Moldaviji”, naveo je Lajčak.

On je kazao da zna koliko je bitno za države iz regiona da imaju realnu kredibilnu perspektivu da bi ušle u sve potrebne reforme koje su, kako je rekao, teške i bolne.

“Ta perspektiva sad postoji. Imamo novu priliku da se ozbiljno napreduje na evropskom putu i pitanje je ko je spreman da iskoristi taj trenutak, jer on neće trajati zauvijek”, naglasio je Lajčak.

On je dodao da Crna Gora ulazi u tu novu situaciju kao lider pregovaračkog procesa.

Lajčak je rekao da zadnjih nekoliko godina nije bilo puno napretka, jer nije bilo dovoljno reformi.

“Zato treba da damo kredit novoj trenutnoj vladi Crne Gore, koja je za manje od tri mjeseca uradila puno konkretnih stvari, prije svega imenovanja u oblasti sudstva, ali i neke druge odluke”, naveo je Lajčak.

To se, kako ja rekao, detaljno prati u Briselu.

“Bitno je da Vlada nastavi na tom putu i mislim da je ona odlučna da iskoristi taj trenutak i da vrlo brzo Crna Gora može da značajno napreduje suštinski na evropskom putu prema članstvu u EU”, zaključio je Lajčak.

Lajčak se danas sastao sa premijerom Milojkoma Spajićem na marginama Svjetskog ekonomskog foruma u Davosu.

